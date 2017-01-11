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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

На первом заседании Госдумы 2017 года свердловские депутаты выступят больше 10 раз / Но по поводу чужих законопроектов

На первом заседании Госдумы 2017 года свердловские депутаты выступят больше 10 раз Но по поводу чужих законопроектов

Сегодня в 10.00 по московскому времени начнется первое в этом году пленарное заседание Государственной Думы. Согласно повестке, опубликованной на сайте парламента, среди докладчиков по законопроектам – четыре из 14 свердловских депутатов. Правда, авторами всех этих проектов являются другие депутаты.

Наибольшее количество докладов – у председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Павла Крашенинникова. Он представит 9 законопроектов в первом чтении: об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения для водителей маршруток; об ограничении права собственника (нанимателя) жилого помещения регистрировать в квартире посторонних; о праве родителя совершеннолетнего ребенка-инвалида заранее выбирать ему опекуна на случай своей смерти; об уточнении регламента формирования архивных данных о ликвидированных юридических лицах; о праве получения сенаторами СФ и депутатами ГД от Росреестра достоверных сведений о недвижимом имуществе и сделках с ним; о новых положениях в контроле над государственным оборонным заказом; об обязательной государственной регистрации залога транспортного средства; об устранении противоречий в законодательстве об авторских и смежных правах; об ужесточении наказания за выброс мусора из окна автомобиля.

Либерал-демократ Игорь Торощин, входящий в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, расскажет коллегам о законопроекте об оптимизации оборота между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров.

Член комитета по охране здоровья Александр Петров представит законопроект об отмене решения о финансировании из средств Фонда ОМС высокотехнологичной медицинской помощи. Группа депов предлагает средства ОМС полностью тратить на обычную медпомощь, а ВТМС финансировать из других источников. Отметим, что заключение правительства на этот проект отрицательное.

Два законопроекта представит Андрей Альшевских: об упорядочивании правил размещения нестационарных торговых объектов и о повышении ответственности респондентов за достоверность представленной статистической отчетности.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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