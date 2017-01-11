Пьяный житель Красноуфимска ударил полицейского ручкой в глаз

Публикации за 11.01.17

В Красноуфимске подвыпивший мужчина серьезно ранил полицейского ручкой. Стражи порядка оформляли протокол об административном правонарушении на этого человека, вместо того, чтобы расписаться в документе, мужчина ткнул полицейскому в глаз.

О происшествии рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Все случилось еще 8 января. Полицейские на остановке в Красноуфимске заметили распивающего крепкие спиртные напитки мужчину. Нарушителя порядка пригласили в служебный автомобиль и составили протокол об административном правонарушении. Когда мужчине предложили расписаться в протоколе, он схватил ручку и с силой ударил стража порядка в глаз. Полицейскому диагностировали резано-рваную рану близ левого глаза.

После этого буяна обезвредили, а сам он позже пояснил, что в тот день ему сообщили о смерти родственницы в Нижнем Тагиле. Потому он и решил выпить.

Следственным отделом по г.Красноуфимск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Красноуфимского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти). За инкриминируемое злоумышленнику преступление действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

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