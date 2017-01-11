NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.01.17

Фонд реформирования ЖКХ «на бумаге» расселил аварийный дом в Верхотурье (ВИДЕО, ФОТО) / Люди продолжают жить в бараке с печками

Фонд реформирования ЖКХ «на бумаге» расселил аварийный дом в Верхотурье (ВИДЕО, ФОТО) Люди продолжают жить в бараке с печками

Жители дома по адресу Гагарина, д. 1 в Верхотурье и местный активист рассказали NDNews.ru о парадоксальной ситуации – согласно сайту «Реформа ЖКХ» их дом уже два года как снесен, а они живут в новых квартирах. По данным госкоропорации, на эти цели было потрачено суммарно 9 миллионов рублей, деньги освоены. Но фактически 11 человек продолжают жить в бараке с печным отоплением и аварийными стенами.

«В 2010 году наш дом признали ветхим, больше 70 процентов износа. По закону в течение 30 дней городские власти должны были выпустить постановление о расселении, но этого не произошло. Мы 4 года ходили по судам, и вот в августе 2014 года суд заочно вынес решение о сносе дома, и сразу нас якобы заселили в новые квартиры, и барак якобы через год снесли», – рассказала агентству одна из жительниц старого многоквартирника Ольга Савенкова.

Действительно, судя по информации с сайта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, дом снесен в декабре 2015 года. Но это не так и убедиться в этом вы можете, посмотрев видео на нашем канале.

В городской администрации NDNews.ru заявили, что имеет место техническая ошибка. «Мы знаем про этот дом. В прошлую областную программу переселения из аварийного жилья он не попал, так как она работала в отношении старых домов, которые признали таковыми до конца 2012 года. Никаких дополнительных 9 миллионов на решение вопроса с этим домом нам не выделялось», – сообщил агентству глава администрации Верхотурского ГО Василий Сизиков. Он добавил также, что дом действительно был указан в графике регионального министерства ЖКХ на расселение и снос в 2015 году, и видимо, в бумаги вкралась ошибка.

Сейчас администрация, исполняя решение суда, намерена провести очередную экспертизу дома с целью опять признать его аварийным и решить – расселять гнилой барак или ремонтировать. Конкретные решения насчет переселения жильцов никто не озвучивает.

Новый День: Фонд реформирования ЖКХ ''на бумаге'' расселил аварийный дом в Верхотурье (ВИДЕО, ФОТО)
Новый День: Фонд реформирования ЖКХ ''на бумаге'' расселил аварийный дом в Верхотурье (ВИДЕО, ФОТО)

Верхотурье, Антон Гуськов

Верхотурье. Другие новости 11.01.17

Уральские экскурсоводы выступили против строительства храма-на-воде в Екатеринбурге. / Энергетики за день построят новую ЛЭП, чтобы вернуть свет Красноуральску. / Пьяный житель Красноуфимска ударил полицейского ручкой в глаз.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter