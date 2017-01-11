Глупость, невнимательность и жадность – как и почему травятся свердловчане

Публикации за 11.01.17

Свердловские медики рассказали о том, чем обычно травятся свердловчане. Как правило, это этанол, лекарства, уксус и угарный газ. То есть ничего необычного. Куда интереснее причины отравлений – это не только суицидальные попытки и желание выпить, но банальная невнимательность и фантастическая глупость.

Как передает корреспондент NDNews.ru, за минувшие каникулы в областной токсикоцентр поступило 35 пациентов. По словам главного свердловского токсиколога Андрея Чекмарева, на первом месте среди отравляющих веществ находятся лекарственные препараты, на втором – алкоголь и наркотики, на третьем – уксус и на четвертом – угарный газ (отравления при пожарах).

При этом, как пояснил г-н Чекмарев, далеко не все отравления преднамеренные, хотя их большинство «Примерно 70% отравлений – преднамеренные. Это криминальные отравления, попытки суицида, а также с целью алкоголизации или получения удовольствия от наркотика, – рассказал главный токсиколог области. – Но остальные 30% отравлений происходят непреднамеренно». Например, когда речь идет об отравлении лекарственными препаратами. Человек занимается самолечением и вместо того, чтобы принимать по одной таблетке семь дней подряд, принимает семь таблеток за раз, существенно превышая терапевтическую дозу.

Среди непреднамеренных отравлений есть и уксусные. «Бывает, что у нас люди из экономии или, может, для удобства переливают уксус в другие емкости – бутылки из-под минеральной воды, из-под майонеза. А потом забывают. Ночью, например, встают попить водички – и все. Кстати, отравлений уксусом больше всего осенью, когда люди массово делают заготовки. И зимой, когда едят пельмени с разведенным уксусом», – отметил Чекмарев.

Отравления этанолом происходят, как правило, от неумеренности. По словам главного токсиколога Свердловской области, примерная смертельная доза водки для взрослого человека – 700 мл. «Люди пытаются согреться, поднять себе настроение, но дозы и меры не знают», – отметил он.

Впрочем, остаются и случаи, когда люди пытаются покончить жизнь самоубийством, приняв какое-то вещество. При этом половина завершенных суицидов приходится на людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, по словам главного психотерапевта Свердловской области Михаила Перцеля, в регионе, кажется, пройден кризис по числу самоубийств. Точных данных по состоянию на 2016 год у специалистов еще нет, однако, по словам г-на Перцеля, скорее всего, показатель будет меньше 20 завершенных суицидов на 100 тысяч человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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