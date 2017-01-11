Арбитражный суд продлил срок банкротства Ильи Гаффнера: никто не хочет покупать изъятые у депутата ружья

Публикации за 11.01.17

Арбитражный суд Свердловской области продлил срок конкурсного производства по делу о банкротстве депутата заксо Ильи Гаффнера. Ходатайство о продлении процедуры подал конкурсный управляющий Александр Освинский. Оно связано с тем, что до сих пор не проданы два охотничьих ружья Browning B45 и Benelli Argo, найденные у депутата-должника. Общая стоимость оружия, по оценке финансового управляющего, составляет 140 тысяч рублей, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, конкурсное производство в рамках процедуры банкротства Ильи Гаффнера было введено 13 июля 2016 года. По итогам инвентаризации имущества выяснилось, что народный избранник владеет только двумя ружьями. Никаких квартир, автомобилей, земельных участков на него не оформлено. Место проживания депутата – по-прежнему дом на Сакко и Ванцетти, 99, это клубный дом «Тихвин».

Официально последние годы источником существования Гаффнера была депутатская зарплата, однако с ним связывают несколько аграрных предприятий. В частности, ООО «Шиловское» – именно из-за невыплаченного кредита этого предприятия Россельхозбанк и выдвинул иск против депутата, он был поручителем по кредиту, а ранее – соучредителем компании. «Шиловское» сейчас также признано банкротом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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