Ножевые бои за место под теплотрассой и ожоги от труб – бомжи подводят итоги холодов (ВИДЕО)

Публикации за 11.01.17

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В Екатеринбурге произошло несколько драк между группами бездомных за места у теплотрасс в холода.

Как рассказали NDNews.ru сами бездомные, пришедшие за теплыми вещами к автобусу православной службы милосердия, в прошедшие дни было несколько стычек между бездомными за места у теплотрасс. По словам бездомных, обычно к занятому месту приходит группа лиц без определенного места жительства, вооруженных ножами, и требует покинуть теплое место. В качестве типичного аргумента обычно звучит тезис «мы здесь жили еще до вас». Предложение приходится либо принимать, либо отказывать – после чего начинается поножовщина. При этом в случае гибели бездомного, если верить им самим, никто искать убийц и расследовать уголовное дело не будет.

Впрочем, бездомных, пострадавших от холода, съемочная группа NDNews.ru обнаружить не смогла. Зато один из бомжей обратился за медицинской помощью из-за полученного в холода ожога о трубу теплотрассы. Представители православной службы милосердия отмечают, что бездомные нуждаются в теплых вещах и просят волонтеров приносить их по адресу: Кирова, 65.

Как бомжи пережили холода – узнайте от них самих, подробности на нашем видеоканале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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