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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

Житель Свердловской области заплатил 3,5 млн рублей за возможность покинуть страну

Житель Свердловской области заплатил 3,5 млн рублей за возможность покинуть страну

Судебные приставы подвели итоги своего новогоднего дежурства в Кольцово. Несколько человек, каждый из которых накопил долгов более чем на 800 тысяч, остались встречать праздники в России. Самая крупная сумма, которую выплатил должник – 3,5 млн рублей.

Приставы дежурили в Кольцово с 28 декабря по 9 января, такое ежегодное дежурство вводится, чтобы должники, вылетающие за рубеж, могли оперативно рассчитаться прямо перед посадкой на международный рейс. Более 50 человек попросили силовиков проверить их на задолженность. В итоге четверо оплатили долги и отправились отдыхать, на всех вышло 3 млн 536 тысяч рублей. Причем почти вся сумма пришлась на одного человека, должник из области отдал 3,5 млн рублей, сделал он это заблаговременно, но в Кольцово ему помогли тем, что сняли временное ограничение на выезд. Один мужчина, благодаря дежурившим судебным приставам, успел погасить свой долг в аэропорту и за несколько минут до взлета его самолета в Баку был сопровожден на борт для вылета к своей заболевшей матери.

Но трое должников так и остались в родной стране. Их остановили в аэропорту, так как за каждым из них числился долг более чем в 800 тысяч. При себе таких денег у нарушителей не нашлось.

«Во избежание подобных случаев Управление ФССП России по Свердловской области настоятельно рекомендует проверять: не ограничено ли Ваше право на выезд за пределы Российской Федерации из-за непогашенной задолженности. Узнать о своих долгах и оплатить их можно на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, сайт предоставляет каждому желающему возможность оплатить имеющийся долг с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или WebMoney или распечатать квитанцию для её последующей оплаты в банке», – напомнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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