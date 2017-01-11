Житель Свердловской области заплатил 3,5 млн рублей за возможность покинуть страну

Публикации за 11.01.17

Судебные приставы подвели итоги своего новогоднего дежурства в Кольцово. Несколько человек, каждый из которых накопил долгов более чем на 800 тысяч, остались встречать праздники в России. Самая крупная сумма, которую выплатил должник – 3,5 млн рублей.

Приставы дежурили в Кольцово с 28 декабря по 9 января, такое ежегодное дежурство вводится, чтобы должники, вылетающие за рубеж, могли оперативно рассчитаться прямо перед посадкой на международный рейс. Более 50 человек попросили силовиков проверить их на задолженность. В итоге четверо оплатили долги и отправились отдыхать, на всех вышло 3 млн 536 тысяч рублей. Причем почти вся сумма пришлась на одного человека, должник из области отдал 3,5 млн рублей, сделал он это заблаговременно, но в Кольцово ему помогли тем, что сняли временное ограничение на выезд. Один мужчина, благодаря дежурившим судебным приставам, успел погасить свой долг в аэропорту и за несколько минут до взлета его самолета в Баку был сопровожден на борт для вылета к своей заболевшей матери.

Но трое должников так и остались в родной стране. Их остановили в аэропорту, так как за каждым из них числился долг более чем в 800 тысяч. При себе таких денег у нарушителей не нашлось.

«Во избежание подобных случаев Управление ФССП России по Свердловской области настоятельно рекомендует проверять: не ограничено ли Ваше право на выезд за пределы Российской Федерации из-за непогашенной задолженности. Узнать о своих долгах и оплатить их можно на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, сайт предоставляет каждому желающему возможность оплатить имеющийся долг с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или WebMoney или распечатать квитанцию для её последующей оплаты в банке», – напомнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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