В Академическом для семей с несколькими детьми будут строить 4-комнатные квартиры

Публикации за 11.01.17

В Академическом начнут строить квартиры с 4 и 5 комнатами для семей, в которых растет количество детей и появляется необходимость улучшать жилищные условия. Рождаемость в районе очень высокая, застройщик уверен, что такие объекты будут пользоваться спросом.

По данным портала Akademekb, ежемесячно в районе Академический на свет появляется до 150 малышей. Это один из самых высоких показателей рождаемости по районам Екатеринбурга. Естественно, у семей, в которых уже несколько детей, появляется необходимость расширять жилплощадь. Поэтому руководство «РСГ-Академическое» намерено в будущем начать строительство квартир с 4 и 5 комнатами.

К слову, в 2016 году самым востребованным в Академическом было жилье с двумя и тремя комнатами. Всего же в прошлом году компания «РСГ-Академическое» сдала около 100 тысяч квадратных метров жилья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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