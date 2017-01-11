Суд офицерской чести рассмотрел первые дела уральских следователей (ФОТО) / Их уличили в грубиянстве и служебных проступках

Публикации за 11.01.17

В Свердловской области обнародованы первые результаты работы суда офицерской части, созданного внутри Следственного комитета. Новый совещательный орган рассмотрел истории как минимум трех следователей, уличенных в проступках при расследовании уголовных дел и грубиянстве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о создании в России при Следственном комитете суда офицерской чести стало известно в феврале 2016 года. Согласно приказу главы СКР Александра Бастрыкина, в его состав вошли высокопрофессиональные сотрудники центрального аппарата СК, имеющие авторитет и безупречную репутацию, и ветераны следственных органов. В дальнейшем аналогичные суды начали работать в региональных следственных управлениях СК, Средний Урал не стал исключением.

Руководитель СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин сообщил сегодня нашему агентству, что в задачи суда входит предупреждение нарушений сотрудниками Следственного комитета норм профессиональной этики и служебного поведения. Наряду с этим выявляются и урегулируются конфликты, способные принести вред интересам граждан и организаций, а также дискредитировать деятельность СК. По итогам рассмотрения нарушений новая инстанция может принимать решение по дисциплинарному взысканию или даже ходатайствовать о привлечении сотрудника СК к более серьезному наказанию. Решения суда при этом должны учитываться при подготовке характеристик, аттестационных документов, и в случае выдвижения или назначения следователя на руководящую должность.

«Надо понимать, что есть разные проступки в служебной деятельности и не нужно огульно всех наказывать кнутом и принимать более серьезные меры, вплоть до привлечения к ответственности.

Кого-то надо просто пожурить. Если помните, в советское время такая практика была повсеместна – например, злоупотребляет алкоголем работник завода, его на предприятии за это обязательно «пропесочат», – отметил в разговоре с корреспондентом NDNews.ru главный следователь области. – Сейчас звучат всякие предложения, иногда принципиальные, в том числе, такие, что, мол, этого человека бесполезно воспитывать, он не достоин нашей службы. Принимайте принципиальное решение по нему. Но каждый случай необходимо рассматривать тщательно и беспристрастно. К счастью, за прошедший год таких «принципиальных решений» не было».

По словам Задорина, суд офицерской чести действует только на уровне областного управления СК, его курирует кадровое подразделение ведомства. Кандидаты на изучение новым совещательным органом появляются по итогам служебных расследований, в заключение которых, например, может быть приписано: «заслуживает общественного порицания».

«На данный момент могу сообщить, что пока по тем или иным моментам рассматривались истории трех сотрудников. Речь идет о проступках и нарушениях в рамках расследований уголовных дел. И когда не совсем правильно повел следователя себя, нагрубил посетителям», – сообщил Задорин NDNews.ru сегодня в рамках личного приема граждан в Верхней Пышме, репортаж о котором выйдет позже.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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