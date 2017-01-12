12 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 12.01.17

12.01.2017, четверг

В 10:00 в судебном участке №2 Железнодорожного района Екатеринбурга (ул. Завокзальная, 4) состоится судебное заседание по рассмотрению административного дела депутата заксобрания области Армена Карапетяна, пойманного пьяным за рулем.

В 12:00 в Нижней Туре (ул. Малышева, 8) состоится открытие профориентационного центра Уральского государственного аграрного университета, отделения кафедры клинической ветеринарии и экспертизы. В открытии примут участие ректор УрГАУ Ирина Донник, директор департамента ветеринарии Свердловской области главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Евгений Трушкин, специалисты министерства АПК и продовольствия Свердловской области, студенты УрГАУ.

В 15:00 в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 23) состоится предварительное слушание по делу 34-летнего врача анестезиолога-реаниматолога МАУ «Детская городская клиническая больница № 9» Артема Шабалина, обвиняемого органами Следственного комитета по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

С 16:00 до 17:00 в Городском центре медицинской профилактики (ул. 8 Марта, 78а, литер В) психолог, практикующий гештальт-терапевт Анна Луткова проведет лекторий по психологии «Чувства, которые разрушают мою жизнь», на котором пройдет речь о «хороших» и «плохих» чувствах, о гигиене чувств и эмоций.

В 19:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10) начнется фольклорная программа «Зимние беседки». Мероприятие приурочено к Святкам.

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

«Кожемяко перепутал»: Макаровский мост полностью закрывать не будут. / Белые черви снова появились в водопроводной воде (ФОТО). / Суд офицерской чести рассмотрел первые дела уральских следователей (ФОТО). Их уличили в грубиянстве и служебных проступках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»