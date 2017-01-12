На Среднем Урале уничтожили 43 тонны санкционных продуктов

Публикации за 12.01.17

Свердловское управление Россельхознадзора отчиталось об итогах борьбы с запрещенной к ввозу в РФ продукцией. За 2016 год специалисты ведомства провели 86 рейдов по логистическим центрам и торговым складам. В том числе более 20 мероприятий было совершено совместно с Екатеринбургской таможней и областной прокуратурой. В ходе проверок изъято и уничтожено 43,29 т санкционных продуктов, сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Стоит отметить, что в 2015 году на Урале было ликвидировано 500 кг продукции.

Большая часть уничтоженной еды – это яблоки, а также груши и пекинская капуста, ввезенные из Польши и Турции. Кроме того, свердловский Россельхознадзор боролся с реэкспортом санкционных продуктов из Белоруссии – в основном, это сыры.

Напомним, запрет на ввоз продукции из государств, применивших к России экономические санкции, действует с августа 2014 года. Спустя год был подписан президентский указ об уничтожении выявленных санкционных продуктов. В Свердловской области запрещенные товары утилизируются на специальном предприятии по переработке и обезвреживанию отходов ООО «Интер», расположенным в поселке Верх-Нейвинский. Санкционные продукты либо сжигают в печи, либо давят бульдозером на полигоне.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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