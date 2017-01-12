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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин вошел в политсовет при губернаторе

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин вошел в политсовет при губернаторе

Общественный политический совет при губернаторе Свердловской области принял новых членов – в состав были включены первый заместитель главы региона Владимир Тунгусов и замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. Об изменениях сообщил депутат от КПРФ Алексадр Ивачев, который получил соответствующее уведомление как участник общественного органа.

Вице-губернатор Владимир Тунгусов сменил министра промышленности области Сергея Пересторонина, который раньше возглавлял администрацию губернатора. Сергей Тушин включен в состав как представитель Екатеринбурга. Кроме того, в политсовете произошли несколько депутатских рокировок. Российскую партию пенсионеров за справедливость теперь в совете будет представлять не Василий Ханжин, а депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. От «Справедливой России» в состав включен депутат заксо Дмитрий Ионин вместо Александра Норицына. Место Игоря Торощина от ЛДПР занял руководитель аппарата регионального отделения партии Антон Безденежных.

Общественный политический совет при губернаторе был создан два года назад, всего в составе числятся 24 человека. Политсовет проводит совещания раз в три месяца, на которых обсуждаются значимые события политической жизни региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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