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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

Китайские эксперты признали танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» лучшей военной техникой в мире (ФОТО)

Китайские эксперты признали танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» лучшей военной техникой в мире (ФОТО)

Два изделия корпорации УВЗ – танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» – вошли в пятерку лучшей военной техники в мире за 2016 год, по мнению портала China Military. По признанию китайских экспертов, они стали «звездами мировых новостей» в ушедшем году.

Новый День: Китайские эксперты признали танк Т-90 и ТОС-1 ''Буратино'' лучшей военной техникой в мире (ФОТО)

Танк Т-90 корпорации «Уралвагонзавод» открывает рейтинг лучшей военной техники 2016 года портала China Military. По мнению ресурса, в сирийской правительственной армии он выступил «в главной роли». Зарубежные эксперты отмечают, что российский танк помог переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками и удивил своей живучестью, сообщает пресс-служба УВЗ.

Новый День: Китайские эксперты признали танк Т-90 и ТОС-1 ''Буратино'' лучшей военной техникой в мире (ФОТО)

Еще один «россиянин», который упоминается в китайском списке, создан на «Омсктрансмаше» (входит в состав корпорации УВЗ) – ТОС-1 «Буратино». Кроме Сирии, оружие российского производства распространилось и в Ираке. Наиболее известной стала именно эта «пылающая» огнеметная система – идеальное оружие, чтобы уничтожить все живое на площади 300 кв. м. Эксперты охарактеризовали эту установку словами: «простая и грубая». Опыт освобождения Мосула показал, что она оказалась одним из самых эффективных видов оружия в борьбе с террористами.

Фото – пресс-служба УВЗ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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