Из 2300 российских фильмов, снятых за 15 лет, единицы получили оценки выше 7 баллов: «Яндекс» подвел киноитоги (ФОТО)

Публикации за 12.01.17

Аналитики «Яндекса» и редакция «КиноПоиска» изучили, как развивалась отечественная киноиндустрия в XXI веке: сколько фильмов появилось, какие из них привлекли внимание зрителей, кто из актеров и режиссеров оказался наиболее успешен. С 2001 по 2015 год российские кинематографисты сняли 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов. Но единицы удостоились оценки зрителей выше 7 баллов.

По данным «Яндекса» и «КиноПоиска», с 2001 по 2015 год в России было снято 2300 игровых фильмов. Чтобы просмотреть их все в режиме нон-стоп, понадобится около пяти месяцев. Появилось также 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около сотни полнометражных мультфильмов и столько же анимационных сериалов. За 15 лет российская киноиндустрия выросла более чем в три раза. Если в 2001 году было создано менее 70 картин, то в 2015 – больше 250.

Но из 2300 фильмов далеко не все получили признание публики. Высокий рейтинг – больше 7,5 балла из 10 возможных – имеют всего несколько картин. Лидирует по этому показателю спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда №17» (более 8 баллов). Чуть больше восьмерки заработал только еще один фильм – «Дурак» Юрия Быкова. Самым кассовым стал фильм Федора Бондарчука «Сталинград», первый российский проект в формате IMAX. А самым дорогим – фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Несмотря на бюджет в 45 миллионов долларов, картина собрала всего 1,5 миллиона.

«С 2001 по 2015 год в создании российских фильмов, сериалов и мультфильмов участвовали более 45 тысяч человек. Рейтинг актрис, составленный по популярности картин с их участием, возглавляет Оксана Акиньшина – благодаря дебюту в «Сёстрах», роли в «Стилягах» и драме «Высоцкий. Спасибо, что живой». За ней следуют Ингеборга Дапкунайте (главная роль в фильме «Война») и Вера Брежнева – звезда «Ёлок» и «Ёлок 2», – сообщает пресс-служба «Яндекса». – В списке актеров лидирует Константин Хабенский, одинаково любимый зрителями и в комедиях («Ёлки», «Ирония судьбы. Продолжение»), и в фестивальных драмах («Географ глобус пропил»), и в фэнтези («Ночной дозор»). Второе место досталось Алексею Чадову, который запомнился зрителям по «Дозорам», «Войне» и «9 роте». Завершает тройку лидеров Андрей Мерзликин: самые яркие его фильмы – «Бумер» и «Брестская крепость».

Рейтинг режиссеров представляет собой своеобразную модель российского кинематографа в миниатюре. Верхнюю строчку занимает Тимур Бекмамбетов, пионер массового кинематографа. За ним следует представитель авторского кино – Алексей Балабанов, каждый фильм которого становился предметом жарких споров. На третьем месте Петр Буслов, снявший «Бумер» и картину «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

Блистательный мюзикл «Ла-ла Ленд», новые Аффлек и Кустурица и леденящий душу хоррор (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / Китайские эксперты признали танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» лучшей военной техникой в мире (ФОТО). / Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин вошел в политсовет при губернаторе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»