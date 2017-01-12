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Публикации за 12.01.17

Разорившаяся «золотая» геологоразведка месяцами не платит зарплату сотрудникам – возбуждено уголовное дело

Разорившаяся «золотая» геологоразведка месяцами не платит зарплату сотрудникам – возбуждено уголовное дело

В Кировграде следователи возбудили уголовное дело в отношении АО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» по факту невыплаты заработной платы рабочим.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, на протяжении нескольких месяцев в 2014-2015 годах, а также в августе 2016-го одна из сотрудниц компании – 67-летняя женщина, работавшая по трудовому договору, – не получала зарплату. Общий объем задолженности предприятия перед работницей составил более 36 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела следствие устанавливает других сотрудников, которым также не выплачивалась зарплата. В целях последующего возмещения ущерба принимаются меры по установлению имущества предприятия. Кроме того, предстоит выяснить, кто должен привлекаться по уголовному делу в качестве обвиняемого. В СК подчеркнули, что за преступление по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Стоит отметить, что Нейво-Рудянская геологоразведочная партия с 2015 года находится в предбанкротном состоянии из-за отсутствия заказов. Предприятие специализируется на изучении рассыпных месторождений платиноидов и золота.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

Кировград. Другие новости 12.01.17

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