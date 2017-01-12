В Каменске-Уральском начальнику управления образования грозит 6 лет тюрьмы за незаконно полученные 300 тысяч рублей пенсии

Публикации за 12.01.17

В Каменске-Уральском в суд передано дело в отношении начальника управления образования Ирины Малашенко. Женщина фиктивно трудоустроила себя в несколько школ города, чтобы раньше выйти на пенсию и получать деньги. За полтора года Малашенко незаконно получила почти 300 тысяч рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления образования города Ирины Малашенко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, Ирина Малашенко, будучи начальником управления образования Каменска-Уральского, в 2012 и 2013 годах фиктивно трудоустроилась в две школы города по совместительству на должность учителя. Женщина хотела получить педагогический стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Фактически Малашенко в школах не преподавала. Получив незаконным образом необходимый стаж, женщина обратилась с заявлением в Управление пенсионного фонда о досрочном назначении страховой пенсии по старости. В период с мая 2015 года по декабрь 2016 года Ирина Малашенко незаконно получила пенсию на общую сумму свыше 288 тысяч рублей. Похищенные денежные средства использованы ею в личных целях.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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