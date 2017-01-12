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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

При подготовке к Новому году свердловчане незаконно срубили четыре елки

При подготовке к Новому году свердловчане незаконно срубили четыре елки

Департамент лесного хозяйства Свердловской области подвел итоги рейдов по охране хвойных деревьев от незаконной рубки в предновогодние дни. Выявлено всего четыре случая незаконной рубки елей.

«В 2016 году во время проведения охранно-рейдовых мероприятий было задержано четыре незаконных рубщика елей, сумма ущерба составила одну тысячу двести рублей, – сообщает пресс-служба Департамента лесного хозяйства Свердловской области. – Факт последних лет: людей, которые решили срубить ель незаконным способом, очень мало. В предновогодний период 2013 года было выявлено всего три факта, а в 2014-м – четыре факта незаконной заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников», – говорится в сообщении.

Также в последние пять лет сохраняется тенденция к снижению спроса граждан на самостоятельную заготовку ели в лесничестве. В этом году через лесничества Свердловской области законным путем уральцы приобрели 15007 новогодних елей. Это на 620 штук меньше, чем в 2015 году. Напомним, что стоимость самостоятельно срубленных законным путем деревьев весьма демократичная: 31 рубль за дерево до одного метра, 63 рубля за дерево до двух метров, 125 рублей за дерево до четырех метров, за более высокое дерево – 156.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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