В Екатеринбург едет советник президента по вопросам интернета Герман Клименко

Публикации за 12.01.17

Екатеринбург планирует посетить советник Владимира Путина по вопросам сети Интернет Герман Клименко.

Как сообщил NDNews.ru источник, причастный к организации визита, ожидается, что в Екатеринбург владелец Liveinternet и советник президента приедет 29 марта. Предполагается встреча Клименко с губернатором Свердловской области. Вместе с тем другой источник уточняет, что визит связан в том числе и с бизнес-интересами Клименко. Не так давно у принадлежавшего ему агрегатора новостей и интернет-радио Мediametriks была приобретена франшиза – свердловскими инвесторами проекта называют главу «Деловой России» Леонида Гункевича и нынешнего директора «Инэкспо» Игоря Данилова.

Напомним, Герман Клименко прославился заявлениями о будущем отключении Рунета от глобального интернета. Советник президента посоветовал готовиться к такому варианту развития событий. Кроме того, Клименко заявлял о необходимости блокировки мессенджера Telegram из-за его отказа хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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