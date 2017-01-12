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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

Владелец иномарки отсудил более 246 тыс. рублей за падение снега с надземного перехода

Владелец иномарки отсудил более 246 тыс. рублей за падение снега с надземного перехода

Владелец иномарки отсудил у дорожников более 246 тысяч рублей за падение снега с надземного перехода на трассе.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, в феврале 2016 года водитель Kia Rio возвращался из Перми в Екатеринбург. На 330-м километре федеральной трассы Р-242 он попал в ДТП – с крыши надземного пешеходного перехода на его машину сошел снег, в результате чего иномарка получила повреждения. Стоимость восстановительного ремонта составила 223 958 рублей. Кроме того, в результате ДТП пострадал и сам владелец авто: он получил травму головы и грудной клетки.

«Спустя несколько месяцев, собрав все документы, мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ФКУ «Уралуправдор» сумму ущерба, компенсацию морального вреда и судебные расходы. В ходе судебного разбирательства дорожники заявили, что надлежащим ответчиком по делу является подрядчик – ООО «Стройкомплект», с которым был заключен контракт на содержание участка автодороги и обеспечение безопасности дорожного движения. Подрядчик с этими доводами не согласился, сослался на то, что очистка крыши надземного перехода не входит в перечень объема работ, прописанных в техническом задании», – говорят в облсуде.

В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга пришел к выводу, что ответственность за ДТП лежит на дорожной службе – участок трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург в районе 160+046 км – 355+161 км, включая надземные пешеходные переходы, находится в оперативном управлении ФКУ «Уралавтодор». Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу автовладельца 246 160 рублей. Ответчик не согласился с решением и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, областной суд не нашел оснований для отмены решения.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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