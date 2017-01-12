Куйвашев принял новый регламент свердловского правительства, который вновь игнорирует требования прокуратуры

Публикации за 12.01.17

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый регламент работы правительства региона и тем самым отменил предыдущий указ №713 от 28 ноября, который прокуратура требует признать незаконным. Впрочем, этот факт не отразится на притязаниях надзорного ведомства. Как пояснила NDNews.ru пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, судебное разбирательство по оспариванию «ноябрьского» регламента остается в силе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, новый указ губернатора от 9 января «О регламенте правительства Свердловской области» был опубликован сегодня на правовом портале. Документ отменяет указ губернатора № 713 и содержит почти в два раза больше положений, касающихся работы кабмина. Это связано с тем, что новый регламент уточняет список вопросов, которые требуют обязательного созыва заседания правительства. Среди них – принятие областного бюджета, распределение субсидий и трансфертов муниципалитетам, отчеты по исполнению бюджета ТФОМС, рассмотрение проектов законов, инициированных правительством области, утверждение программы управления и приватизации госсобственности, обсуждение госпрограмм и проектов стратегического планирования.

В то же время в новом регламенте сохраняется пункт о принятии решений правительства простым большинством (раньше требовался кворум 2/3 от числа министров). Кроме того, в документе подробно расписана процедура заочного голосования кабмина по вопросам, которые не входят в вышеуказанный перечень. Согласно нововведению, правовые акты будут размещаться на внутреннем портале правительства Свердловской области. В течение трех рабочих дней члены кабмина должны в письменной форме предоставить свое мнение о согласии или несогласии с предложенным решением. Примечательный пункт: если кто-либо из членов правительства в положенный срок не представит своего мнения, это будет расцениваться как согласие. Обобщением письменных ответов кабмина и подведением итогов заочного голосования будет заниматься администрация губернатора.

Напомним, именно эти два положения – принятия решений правительства простым большинством и заочно – сейчас оспаривает прокуратура в Свердловском областном суде. Также в исковом заявлении прокурора Охлопкова указано, что губернатор Евгений Куйвашев не имел полномочий отменять предыдущий регламент работы правительства области и вводить новый порядок работы кабинета.

Предварительные судебные слушания по рассмотрению административного иска назначены на 23 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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