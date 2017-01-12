NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

Куйвашев принял новый регламент свердловского правительства, который вновь игнорирует требования прокуратуры

Куйвашев принял новый регламент свердловского правительства, который вновь игнорирует требования прокуратуры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый регламент работы правительства региона и тем самым отменил предыдущий указ №713 от 28 ноября, который прокуратура требует признать незаконным. Впрочем, этот факт не отразится на притязаниях надзорного ведомства. Как пояснила NDNews.ru пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, судебное разбирательство по оспариванию «ноябрьского» регламента остается в силе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, новый «О регламенте правительства Свердловской области» был опубликован сегодня на правовом портале. Документ отменяет указ губернатора № 713 и содержит почти в два раза больше положений, касающихся работы кабмина. Это связано с тем, что новый регламент уточняет список вопросов, которые требуют обязательного созыва заседания правительства. Среди них – принятие областного бюджета, распределение субсидий и трансфертов муниципалитетам, отчеты по исполнению бюджета ТФОМС, рассмотрение проектов законов, инициированных правительством области, утверждение программы управления и приватизации госсобственности, обсуждение госпрограмм и проектов стратегического планирования.

В то же время в новом регламенте сохраняется пункт о принятии решений правительства простым большинством (раньше требовался кворум 2/3 от числа министров). Кроме того, в документе подробно расписана процедура заочного голосования кабмина по вопросам, которые не входят в вышеуказанный перечень. Согласно нововведению, правовые акты будут размещаться на внутреннем портале правительства Свердловской области. В течение трех рабочих дней члены кабмина должны в письменной форме предоставить свое мнение о согласии или несогласии с предложенным решением. Примечательный пункт: если кто-либо из членов правительства в положенный срок не представит своего мнения, это будет расцениваться как согласие. Обобщением письменных ответов кабмина и подведением итогов заочного голосования будет заниматься администрация губернатора.

Напомним, именно эти два положения – принятия решений правительства простым большинством и заочно – сейчас . Также в исковом заявлении прокурора Охлопкова указано, что губернатор Евгений Куйвашев не имел полномочий отменять предыдущий регламент работы правительства области и вводить новый порядок работы кабинета.

Предварительные судебные слушания по рассмотрению административного иска назначены на 23 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

В отделе полиции №5 Екатеринбурга появилась оригинальная иллюминация (ВИДЕО). / Владелец иномарки отсудил более 246 тыс. рублей за падение снега с надземного перехода. / В Екатеринбург едет советник президента по вопросам интернета Герман Клименко.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter