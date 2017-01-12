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Публикации за 12.01.17

Преемница распущенной думы Арамили одобрила конкурсную систему единогласно
Владимир Герасименко, фото sysertnews.ru

Преемница распущенной думы Арамили одобрила конкурсную систему единогласно

Дума Арамили одной из последних проголосовала за изменения в устав, которые меняют прямые выборы главы города на конкурсную систему его избрания, а также уточняют еще некоторые нюансы муниципального управления. Задержка была вызвана тем, что почти год ушел на решение вопроса о легитимности самой думы.

Как рассказал NDNews.ru депутат Дмитрий Сурин, сегодня вопрос об уставе выносился на обсуждение уже второй раз. В первый раз, в октябре, депутаты решили отложить решение, чтобы еще раз откорректировать все спорные формулировки. Сегодня народные избранники проголосовали единогласно. Теперь глава Арамили будет назначаться по конкурсу, правда, дата его проведения еще не обсуждалась – сначала надо зарегистрировать принятые изменения в устав в Минюсте.

Каковы вероятность участия и шансы на победу в конкурсе у нынешнего главы – Владимира Герасименко – сказать сложно. Срок его полномочий истек еще осенью 2016 года, однако в связи с запланированным переходом на конкурсную систему выборы мэра 18 сентября 2016 года не назначались. Зато в Арамили пришлось провести внеочередные выборы городской думы – конфликт между Герасименко и группой депутатов привел к ее досрочному роспуску.

Как уже сообщал NDNews.ru, в декабре 2015 года иск к Арамильской думе о признании ее состава неправомочным подали три депутата теперь уже прошлого созыва: Дмитрий Сурин, Сергей Царев и Татьяна Коваляк. Несогласие с главой и коллегами по ряду политических вопросов заставило их написать заявление о досрочном сложении полномочий, после чего с учетом предыдущих досрочных уходов в думе осталось только 9 депутатов из 15. Уже 24 февраля 2016 года Свердловский . Глава Арамили Владимир Герасименко на это сразу заявил, что с решением облсуда не согласен, и продолжит работу с «усеченным» составом думы из девяти депутатов. В мае Верховный суд РФ оставил в силе решение областного. Были назначены внеочередные выборы. Примечательно, что все три депутата, инициировавшие роспуск предыдущего состава, были избраны снова.

Арамиль, Евгения Вирачева

Арамиль. Другие новости 12.01.17

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