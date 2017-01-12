Преемница распущенной думы Арамили одобрила конкурсную систему единогласно

Публикации за 12.01.17

Дума Арамили одной из последних проголосовала за изменения в устав, которые меняют прямые выборы главы города на конкурсную систему его избрания, а также уточняют еще некоторые нюансы муниципального управления. Задержка была вызвана тем, что почти год ушел на решение вопроса о легитимности самой думы.

Как рассказал NDNews.ru депутат Дмитрий Сурин, сегодня вопрос об уставе выносился на обсуждение уже второй раз. В первый раз, в октябре, депутаты решили отложить решение, чтобы еще раз откорректировать все спорные формулировки. Сегодня народные избранники проголосовали единогласно. Теперь глава Арамили будет назначаться по конкурсу, правда, дата его проведения еще не обсуждалась – сначала надо зарегистрировать принятые изменения в устав в Минюсте.

Каковы вероятность участия и шансы на победу в конкурсе у нынешнего главы – Владимира Герасименко – сказать сложно. Срок его полномочий истек еще осенью 2016 года, однако в связи с запланированным переходом на конкурсную систему выборы мэра 18 сентября 2016 года не назначались. Зато в Арамили пришлось провести внеочередные выборы городской думы – конфликт между Герасименко и группой депутатов привел к ее досрочному роспуску.

Как уже сообщал NDNews.ru, в декабре 2015 года иск к Арамильской думе о признании ее состава неправомочным подали три депутата теперь уже прошлого созыва: Дмитрий Сурин, Сергей Царев и Татьяна Коваляк. Несогласие с главой и коллегами по ряду политических вопросов заставило их написать заявление о досрочном сложении полномочий, после чего с учетом предыдущих досрочных уходов в думе осталось только 9 депутатов из 15. Уже 24 февраля 2016 года Свердловский областной суд вынес решение о признании Арамильской городской думы нелегитимной. Глава Арамили Владимир Герасименко на это сразу заявил, что с решением облсуда не согласен, и продолжит работу с «усеченным» составом думы из девяти депутатов. В мае Верховный суд РФ оставил в силе решение областного. Были назначены внеочередные выборы. Примечательно, что все три депутата, инициировавшие роспуск предыдущего состава, были избраны снова.

Арамиль, Евгения Вирачева

Арамиль. Другие новости 12.01.17

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