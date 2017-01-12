NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

ФСИН РФ начала проверку сообщения об избиения гражданского лица на корпоративе СИЗО №1

ФСИН РФ начала проверку сообщения об избиения гражданского лица на корпоративе СИЗО №1

ФСИН РФ инициировала внутреннее расследование по факту возможного избиения гражданского лица сотрудниками СИЗО №1 Екатеринбурга на новогоднем корпоративе.

Об этом NDNews.ru сообщил правозащитник, экс-член ОНК по Свердловской области Дмитрий Калинин. По его словам, он направил соответствующее заявление во ФСИН РФ, по инициативе которой в СИЗО №1 началось внутреннее расследование.

По информации Калинина, 23 декабря на новогодней вечеринке сотрудников СИЗО №1 в кафе «Нирвана» был избит гражданский муж одной из сотрудниц. Со слов собеседника агентства, это происходило на глазах начальника изолятора Александра Кокаева. Якобы инцидент произошел около десяти вечера, когда мужчину, пришедшего за гражданской женой – сотрудницей СИЗО, нетрезвые участники корпоратива отказались пускать внутрь заведения под предлогом того, что «его здесь никто не ждет». Между пришедшим и начальником изолятора произошел конфликт, после чего гостя уронили на пол и избили ногами. Отметим, что в ГУ ФСИН по Свердловской области факт корпоратива подтверждают, в отличие от самого инцидента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

Преемница распущенной думы Арамили одобрила конкурсную систему единогласно. / Куйвашев принял новый регламент свердловского правительства, который вновь игнорирует требования прокуратуры. / В отделе полиции №5 Екатеринбурга появилась оригинальная иллюминация (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter