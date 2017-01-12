ФСИН РФ начала проверку сообщения об избиения гражданского лица на корпоративе СИЗО №1

Публикации за 12.01.17

ФСИН РФ инициировала внутреннее расследование по факту возможного избиения гражданского лица сотрудниками СИЗО №1 Екатеринбурга на новогоднем корпоративе.

Об этом NDNews.ru сообщил правозащитник, экс-член ОНК по Свердловской области Дмитрий Калинин. По его словам, он направил соответствующее заявление во ФСИН РФ, по инициативе которой в СИЗО №1 началось внутреннее расследование.

По информации Калинина, 23 декабря на новогодней вечеринке сотрудников СИЗО №1 в кафе «Нирвана» был избит гражданский муж одной из сотрудниц. Со слов собеседника агентства, это происходило на глазах начальника изолятора Александра Кокаева. Якобы инцидент произошел около десяти вечера, когда мужчину, пришедшего за гражданской женой – сотрудницей СИЗО, нетрезвые участники корпоратива отказались пускать внутрь заведения под предлогом того, что «его здесь никто не ждет». Между пришедшим и начальником изолятора произошел конфликт, после чего гостя уронили на пол и избили ногами. Отметим, что в ГУ ФСИН по Свердловской области факт корпоратива подтверждают, в отличие от самого инцидента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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