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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Солнечно и тепло. Синоптики не обещают крещенских морозов

Солнечно и тепло. Синоптики не обещают крещенских морозов

В Екатеринбурге в ближайшую неделю будет относительно тепло и солнечно. Суровых крещенских морозов не ожидается – ниже -15 градусов в предстоящие дни температура воздуха не опустится.

Как сообщает Гидрометцентр России, в ближайшие выходные будет переменная облачность, в субботу и воскресенье ночью будет -11…-13 градусов, днем до -8…-10 градусов.

Аналогичная погода ожидается и на следующей рабочей неделе – осадков не прогнозируется, в основном, будет солнечно. Максимально низкая температура – до -16 градусов ночью – ожидается в среду, 18 января.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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