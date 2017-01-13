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Публикации за 13.01.17

В Нижней Туре осуждены похитители могильных оград

В Нижней Туре осуждены похитители могильных оград

Нижнетуринский городской суд вынес приговор ворам, промышлявшим на кладбищах. Мужчины похищали могильные ограждения, пострадали десятки семей.

Как установил суд, Равиль Мавлютов, Юрий Шарапов и Андрей Костин занимались хищениями в июле – сентябре прошлого года. Ограждения они воровали с территории кладбищ Нижнетуринского городского округа: в пос. Троицкий, пос. Ис, пос. Артельный, пос. Косья. Потерпевшими по делу признаны 23 человека, общий ущерб – более 230 тысяч рублей. Мавлютов, кроме того, ограбил владельца квартиры, у которого заночевал. Пока хозяин спал, мужчина забрал планшет, ноутбук и две пары наручных часов, все оценили в 34 тысячи.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину»). Мавлютов также признан виновным в совершении еще одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). «Суд назначил Равилю Мавлютову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, Юрию Шарапову и Андрею Костину – в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

«Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены судом в полном объеме», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 13.01.17

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