В Нижней Туре осуждены похитители могильных оград

Публикации за 13.01.17

Нижнетуринский городской суд вынес приговор ворам, промышлявшим на кладбищах. Мужчины похищали могильные ограждения, пострадали десятки семей.

Как установил суд, Равиль Мавлютов, Юрий Шарапов и Андрей Костин занимались хищениями в июле – сентябре прошлого года. Ограждения они воровали с территории кладбищ Нижнетуринского городского округа: в пос. Троицкий, пос. Ис, пос. Артельный, пос. Косья. Потерпевшими по делу признаны 23 человека, общий ущерб – более 230 тысяч рублей. Мавлютов, кроме того, ограбил владельца квартиры, у которого заночевал. Пока хозяин спал, мужчина забрал планшет, ноутбук и две пары наручных часов, все оценили в 34 тысячи.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину»). Мавлютов также признан виновным в совершении еще одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). «Суд назначил Равилю Мавлютову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, Юрию Шарапову и Андрею Костину – в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

«Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены судом в полном объеме», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

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