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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Наркоторговцы, задержанные с миллионом разовых доз, получили 61 год колонии на семерых

Наркоторговцы, задержанные с миллионом разовых доз, получили 61 год колонии на семерых

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в колонию семерых наркоторговцев, которых задержали с миллионов разовых доз.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказались местные жители Валерий Харинцев, Анар Сахрадов, Александр Баев, Павел Киселев, Алексей Бахтия, Евгений Калугин и Станислав Дробышев. Им были предъявлены обвинения по разным частям статьи 228 УК РФ (Покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере»). По информации областной прокуратуры, с 2014 по ноябрь 2015 года члены группы сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин, делая тайники. «В ходе задержания у злоумышленников изъято более 13 килограмм синтетических концентрированных наркотиков, что составило более 1 млн. разовых доз», – отмечают в надзорном ведомстве.

По уголовному делу правоохранители провели 77 судебных экспертиз, в том числе 16 компьютерно-технических, поскольку преступная деятельность задержанных была связана с использованием Интернета.

Суд назначил Харинцеву наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом 150 тыс. рублей, Сахрадову – 9 лет лишения свободы, Баеву – 8 лет 11 месяцев, Киселеву – 8 лет 9 месяцев. Бахтияи и Калугин отправлены каждый за решетку на 8 лет 10 месяцев, Дробышев – на 8 лет 11 месяцев, при этом ему еще нужно выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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