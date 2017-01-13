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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Потребители без счетчиков с этого года будут платить за отопление еще больше

Потребители без счетчиков с этого года будут платить за отопление еще больше

С января 2017 года жильцы многоквартирных домов, где нет общедомовых приборов учета тепла, будут платить за услугу на 10 процентов больше. До 1 июля 2016 года повышающие коэффициенты применялись только к нормативам потребления воды и электричества, и составляли 1,4. С сентября – с начала отопительного сезона – к этим услугам добавилось тепло, а с приходом нового 2017 года коэффициент вырос до 1,5.

«Законодатели считают, что эта мера стимулирует жильцов устанавливать индивидуальные и общедомовые приборы учета. Конечно, в том случае, если есть такая техническая возможность. По теплу исключение сделано для зданий с нагрузкой менее 0,2 Гкал /час – в основном это малоэтажное жилье. У «Облкоммунэнерго» 13 «тепловых» территорий, причем только в одном Артемовском насчитывается 26 зданий без приборов учета тепла. Жители всех этих домов были заранее предупреждены о применении коэффициента в квитанциях и через СМИ. Но действенные меры с сентября приняли только жильцы одного дома – они уже установили ОДПУ и в январе принесут первую карточку учета», – сообщил заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Он также отметил, что есть дома, где общедомовые приборы учета тепла установлены, но не обслуживаются – или работа приборов является «некорректной» по техническим причинам, или с них попросту не снимают показания. Жильцам таких домов также надо готовиться к большим счетам. Чтобы этого не произошло, необходимо обратиться в свою управляющую организацию с вопросом о состоянии общедомового узла учёта и мерах, принимаемых УК для поддержания приборов учета в работоспособном состоянии.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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