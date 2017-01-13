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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

На ЕКАД автобус протаранил легковушку, пострадали два человека

На ЕКАД автобус протаранил легковушку, пострадали два человека

В Екатеринбурге столкнулись ПАЗ и Hyundai Solaris, в результате аварии два человека попали в больницу. От удара легковушка превратилась в груду железа.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, авария произошла на 69-м километре ЕКАД. При выезде с прилегающей территории водитель автобуса не уступил дорогу Hyundai Solaris. В результате столкновения 29-летний водитель иномарки с переломами и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в ГКБ № 36. Также в ДТП пострадал пассажир «корейца» – мужчина 1967 года рождения, у него медики диагностировали ушибленную рану лица.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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