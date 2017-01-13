Дежавю: дорогие продукты, Америка, война, отставки министров / О чем писали газеты 100 лет назад – спецпроект ко Дню печати (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

Сегодня российской печати исполняется 314 лет. Специально к этой дате NDNews.ru совместно с библиотекой им. В.Г. Белинского подготовил обзор газет «Зауральский край» и «Уральская жизнь» за январь 1917 года. Впереди – Февральская и Октябрьская революции, изменившие ход истории, а пока – Первая мировая война, предпосылки хлебных бунтов и стачек на заводах, рост цен на продукты, отставки в правительстве. Предлагаем переместиться на машине времени ровно на 100 лет назад и узнать, о чем рассказывала уральская пресса в канун великих потрясений.

«Чудеса» медицины и киноленты длиной 2,5 км

Уральские газеты, выходившие в дореволюционные годы, имели одну общую черту – в регионе не было официальных печатных органов уездной или городской власти. Все газеты были частными, их владельцы думали только о прибыли, заманивая читателей полезной и занятной информацией, а рекламодателей – перспективой найти клиентов. Поэтому первую и последнюю полосы занимала исключительно реклама, а развороты были информационными.

Огромное количество объявлений в прессе размещали торговцы чудодейственных препаратов, якобы исцеляющих от любых болезней, а также средств для потенции и других околомедицинских товаров. Немало публиковалось информации о докторских услугах, тут же сообщалось о продаже ювелирных изделий, платьев, шляп, обуви, ковров, тюлей, шуб, средств гигиены и бытовых приборов, размещались предложения от репетиторов и закройщиц.

На самом видном месте анонсировались фильмы и спектакли – кино и театр, по сути, тогда были важнейшими из искусств. Названия картин, шедших в Екатеринбурге, не могли оставить горожан равнодушными: «Столичный яд», «За право первой ночи», «Осени мертвой цветы запоздалые». О последнем фильме говорилось: «исключительный, нашумевший во всей Европе в 5 громадных частях, длина картины 2500 метров, с участием знаменитой красавицы Сюзанны Гранде».

Новый городской театр В.Я. Морского, в свою очередь, ставил «Евгения Онегина». Но были и печальные новости из культурной сферы. Так, сообщалось о смерти «даровитого местного драматурга» Николая Новикова. Его пьеса «Частное дело», «произвела впечатление, обошла в течение двух сезонов все провинциальные русские сцены. Он писал рассказы и стихи, отмеченные несомненным дарованием» («Зауральский край»).

Война, отставки в правительстве, Америка

Наиболее обсуждаемой темой общенационального характера в январских газетах 1917 года стала отставка министра народного просвещения Павла Николаевича Игнатьева. Ему принадлежала, в частности, идея школьной реформы о введении углубленного изучения отдельных предметов в старших классах; он входил в группу либеральных министров, выступавших за отвергнутые царем компромиссы с Госдумой. Уральские издания из номера в номер сообщали о судьбе министра и не забывали описывать реакцию людей. «Уральская жизнь» писала: «Уход Игнатьева многих поверг в уныние. Люди качают головами, вздыхают, думают, что будет [дальше]. Есть и ликующие».

Вслед за политическими новостями и сведениями из европейской жизни шли объемные сводки с фронтов Первой мировой войны. География боевых действий была обширной, так что уральцы знали и то, когда англичане взяли Багдад, чем занимается французская и итальянская армии, и то, сколько длилась блокада Исландии. Но больше всего внимания, конечно, уделялось сообщениям штаба Верховного главнокомандующего России. Он, к примеру, сообщал: «немцы атаковали русские позиции на озере Куггеройн», на румынском направлении «после долгих артиллерийских обстрелов идут затяжные бои» («Зауральский край»). Газеты без устали цитировали президента США Вильсона, требовавшего прекратить «кровопролитную войну», так как «затрагиваются интересы Америки», приводили десятки мнений чиновников о внесенной им ноте российскому министру иностранных дел и других внешнеполитических шагах заокеанского лидера. В дополнение ко всему газеты публиковали фотографии «Чудовищ» – так тогда называли первые гусеничные танки.

Эхо войны доносилось и до Екатеринбурга. 14 января газеты рассказали о прибытии в город 270 раненых солдат, о скончавшемся от ран уроженце екатеринбургского уезда, позже – об открытии курсов долечивания бойцов и новом приюте для сирот. В другие дни, как будто предвосхищая знаменитый антивоенный роман Ремарка 1929 года, журналисты чеканили: «На западном фронте без перемен».

Дефицит продуктов, слухи о продаже заводов

В январе 1917 года в Екатеринбурге состоялось экстренное заседание городской думы в связи с острой нехваткой муки. Причина – остановка работы большинства мельниц из-за отсутствия зерна для переработки. «До настоящего времени мельницы Екатеринбурго-Исетского района получили до 20% перерабатываемого зерна, урождай плохой», пишет «Уральская жизнь». Как следствие, население испытывает серьезную потребность в хлебе – это, как известно, станет одной из причин Февральской революции. А пока уральцы констатируют удорожание хлебобулочной продукции – кренделя, отмечает пресса, на местных рынках стали редкостью и стоят вместо 6-8 копеек 25.

В Камышлове вовсе вводят карточки на сахар. И, как говорят газеты, чиновники сначала были свидетелями «сахарных хвостов» около магазинов, так как долго собирали сведения по числу нуждающихся. Это продолжалось 2 месяца и «все это время потребитель пил чай только с представлением о сахаре».

Вкупе к этому на Урале мало мяса – его заказывают на стороне, но не могут доставить на Урал из-за отсутствия вагонов. Ощущается дефицит и другого жизненно важного продовольствия. Начинается рост цен на товары первой необходимости, купца Г.Ф. Богатеева генерал-майор Фортвенглер даже штрафует на 300 рублей за произвольное повышение стоимости мыла.

Городская управа рассматривает вопрос вынужденной закупки дров. Власти намеревались для этого организовать конкурсную процедуру, было разослано 30 приглашений промышленникам, но откликнулся только один. Предложил свои условия – 25 рублей за сажень. Управа обратилась в финансовый комитет и получила положительный ответ, так как в среднем цена за сажень дров тогда была 27-28 рублей.

Екатеринбург еще наполняют слухи о готовящейся продаже анонимной иностранной компании Нижнетагильских заводов, которая намерена ассигновать огромную сумму на их перестройку и переоборудование. Горный департамент даже назначил особую техническую комиссию для обследования заводов, так как они отстают по производительности от частных.

«Слух пока не ясен: не указывается, на каких условиях продаются заводы. Впрочем, английский строгий и расчетливый капитал может возродить старинное заводское хозяйство», – с надеждой отмечает газета «Уральская жизнь». Продажи предприятий, конечно, не будет – скоро они станут общенародными.

Сатира и размышления

Были в уральских газетах сто лет назад и свои колумнисты. В «Зауральском крае» некий Е.Л. ДОрь напечатал фельетон, назвав его «Распоясались», в котором он рассуждает о транжирстве в Новый год жителей Петрограда и Москвы в то время, как другие россияне находятся на фронте. Рестораны и трактиры в день праздника были забиты под завязку, клиентам приходилось давать взятки швейцарам, чтобы выкроить себе место. «Старожилы клянутся, что такого разгула еще не было на Руси. В ночь на 1 января в обеих столицах было прокучено несколько миллионов рублей. Несколько миллионов! Вы, мерзнущие в окопах, слышите? В Петрограде и Москве выпили на несколько миллионов за ваше здоровье. Вы, безрукие, безногие, больные, слышите. Жители обеих столиц ничего теперь для вас сделать не могут. Они слишком много истратили на встречу нового года. Они пропились. Тыл распоясался», – сетует автор.

В «Уральской жизни» вышли размышления женщины, недавно посетившей деревню, в которой она когда-то работала учительницей. Здесь вновь идет отсылка к войне: «Как изменилась деревенская жизнь! Прежде всего, обращают на себя внимание пустота и тишина, столь необычные для сельской улицы в праздничные дни, отличавшиеся раньше шумным разгулом. Ряд мобилизаций сильно разрядили население, уведя из деревни большинство взрослых мужчин. Теперь здесь остались только старики и подростки. Мужской труд заменен женским. Разве мыслимо было в прежнее время, чтобы на сельских сходах принимали участие женщины, пользующиеся правом голоса».

Забота об экологии, бездорожье и рост тарифов

Долгой дискуссией в январе 17 года обернулось желание коммерсанта Королькова построить в Екатеринбурге кожевенный завод. В гордуме состоялось на эту тему собрание, где противники предприятия были словоохотливы: «каждое лето в городе ощущается запах навоза, особенно когда его жгут. Теперь хотят создать новый источник запаха»; «завод, безусловно, служит источником заразы и рассадником болезней как сибирская язва». В результате дума большинством голосов высказалась против строительства завода. Более того, уже работающее аналогичное предприятие решили вынести за пределы муниципалитета.

Управа с финансовой комиссией в свою очередь обсуждали ходатайство Екатеринбургской электрической станции и повышении стоимости тарифов. Указывалось, что из-за удорожания необходимых для станции предметов, энергетики понесли убытки в размере 100 тысяч рублей. Чтобы покрыть образовавшийся дефицит, поступило предложение повысить плату за энергию на 40%.

Отдельной строкой газеты освещали транспортные вопросы. На вокзале Екатеринбурга возникла необходимость в увеличении числа вагонов, поскольку имеющийся парк техники не позволял вмещать всех желающих. На повестке был также вопрос об установке на городской станции телефонов общественного пользования. Решили поставить аппараты за счет бюджета, а потом покрыть расходы платой за разговоры.

Не обходили стороной журналисты и вопросы бездорожья. Рассказывалось, в частности, что один житель уплатил в лесную канцелярию 15 рублей за сажень березовых дров. Но так и не дождался их через месяц из-за распутицы.

Криминальные сводки и споры

Рубрике «Происшествия» отводится отдельное внимание – судя по всему, и 100 лет назад она пользовалась спросом. Здесь и сводки о несчастных случаях на екатеринбургском вокзале, в том числе, с гибелью под поездами, и протоколы на извозчиков, задирающих цену. Сообщается о частых кражах – мелких (подростки украли три пары валяных стелек) и более серьезных. Так, в Екатеринбурге была задержана шайка воров – рецидивистов, специализирующихся на шубах. «У одного нашли револьвер, при допросе он сознался в 15 кражах из жилых помещений», – пишет одна из газет.

На железной дороге тем временем начали борьбу с контрабандными перевозками. Речь идет о товарах, которые нельзя вывозить из Сибири (яйцо, молоко, мука, сало). Первыми этим стали промышлять проводники вагонов, следом – пассажиры, которые прятали запрещенные товары в своем багаже.

Имели место и невероятные случаи. Например, пресса в январе 1917 года рассказала о женщине, у которой в поезде по дороге из Омска в Тюмень умер ребенок. Растерявшаяся гражданка никому ничего не сказала и положила дитя в мешок, спрятала под нары. Думала, что на конечной станции вынесет труп под видом багажа. Но когда она добралась до Тюмени, то не обнаружила своего мешка под нарами. Все поиски оказались безрезультатными.

Своеобразной, а сейчас бы сказали – с признаками коррупции, вышла история Г.А. Голландского, который предъявил Екатеринбургу иск о доплате в размере 93,713 рублей за постройку нового городского театра. Театрально-строительная комиссия добилась мирового соглашения. Голландский согласился забрать иск при условии, «если город уплатит ему 14000 рублей и представит литерную ложу партера на пять лет, считая с 1917 года, при условии, что эта ложа в дни пребывания пермского губернатора будет заменяться ложей бенуара».

Наконец, последняя страница уральских газет, как и первая, изобилует объявлениями. Продажа различного рода товаров, репетиторство, курсы кройки и шитья и обязательный рекламный блок о новых прогрессивных методах излечения разнообразных венерических заболеваний. Также здесь сообщения о находках и утерях – часах в уборной поезда, шубах в тавернах, галошах в банях и т.д.

Резюмируя, нельзя не подметить, что наполнение уральских газет в 1917 году почти ничем не отличается от современных общественно-политических изданий. При стойком ощущении дежавю можно без труда проводить параллели с региональными и мировыми событиями наших дней.

Историческая справка

День печати отмечается в России 13 января. Именно в этот день в 1703 году в стране с подачи Петра I впервые вышла многотиражная газета «Ведомости». На первом месте в издании стояли сводки о военных действиях, проводимых русской армией, также рассказывалось о торговых и промышленных делах, строительстве. В газете публиковались и сведения из европейской жизни, в том числе и перепечатывались материалы их газет других стран. Стоила газета от 2 до 8 «денег» (1-4 копейки), при этом, для сравнения, месячная зарплата наборщика «Ведомостей» составляла 3 «деньги».

После 1917 года День российской печати перенесли на 5 мая – день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» – и переименовали в День советской печати. Только в 1991 году дата празднования Дня печати была возвращена к исторически верной – 13 января.

По разным оценкам специалистов, сегодня в России издается от 30 до 50 тысяч печатных изданий. Более половины наименований – это газеты, затем журналы, и лишь малая часть – другие виды печатных периодических изданий. Начиная с 1997 года, 13 января проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов, также планируются различные региональные праздничные мероприятия.

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