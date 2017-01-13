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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

МТС-Банк не может избавиться от непрофильных активов в Екатеринбурге

МТС-Банк не может избавиться от непрофильных активов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в подвешенном состоянии находятся сделки с недвижимостью МТС-банка – нет желающих приобрести выставленные объекты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, финансовое учреждение не может избавиться от непрофильного для себя актива – делового центра «Филитцъ», инвестором строительства которого выступал хоккеист Павел Дацюк. Здание выставлено на торги еще в ноябре по цене в 430 млн рублей, и до сих пор на него не нашлось ни одного претендента. 13-этажное фисное здание относится к бизнес-центрам класса «B».

Аналогичным образом МТС-банк, несмотря на приближающийся футбольный мундиаль, который в теории должен повысить привлекательность недвижимости для инвесторов, не может продать здание «Уралотеля» на Хомякова, 23. Банк назначил за гостиницу сумму в 205 млн рублей, однако попытка избавиться от непрофильного актива с 2015 года остается безуспешной.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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