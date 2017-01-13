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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Мужчина, убивший жену гвоздодером, отсидит почти десять лет

Мужчина, убивший жену гвоздодером, отсидит почти десять лет

В Богдановиче осужден ревнивый муж, убивший супругу гвоздодером.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СК РФ по Свердловской области, в начале августа 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по улице Озерной в Богдановиче, местный житель несколько раз ударил жену гвоздодером по голове. До этого между супругами вспыхнула ссора из-за ревности. Женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в расположенной во дворе металлической трубе диаметром 50 сантиметров, предназначенной для водяной скважины.

Родственникам женщины мужчина сообщил, что она уехала на работу в Екатеринбург, после чего домой не возвращалась. С заявлением о безвестном исчезновении гражданки родственники обратились в полицию. В ходе дальнейших мероприятий, проведенных следователем СКР и сотрудниками полиции, данное преступление было раскрыто, тело потерпевшей обнаружено, а злоумышленник сознался в содеянном.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Богданович, служба информации РИА «Новый День

Богданович. Другие новости 13.01.17

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