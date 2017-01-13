Видеокамера ГИБДД в Академическом за год «поймала» более 16 тысяч нарушителей

Публикации за 13.01.17

Свердловские гаишники и специалисты областного минтранса выяснили, какие камеры ГИБДД в 2016 году чаще других фиксировали нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили в минтрансе, максимальное количество правонарушений зафиксировала камера, установленная в Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина. Благодаря работе этого комплекса за 2016 год было вынесено 16,3 тысячи постановлений о нарушении ПДД на общую сумму штрафов почти 8,7 миллиона рублей.

Более 11,6 тысячи нарушений совершили екатеринбургские автомобилисты в районе проспекта Космонавтов, 32. Комплексом, расположенным по этому адресу, за прошедший год было зафиксировано 11,7 тысячи правонарушений, по которым были выписаны штрафы на сумму более 6 миллионов рублей.

Около 8,7 тысячи постановлений на сумму более 7 миллионов рублей было направлено автомобилистам, нарушившим ПДД в Верхней Пышме на пересечении Успенского проспекта и улицы Калинина. Столько же нарушителей камерами было выявлено в Нижнем Тагиле на пересечении Уральского проспекта и улицы Верескова – здесь было выписано штрафов на 4,57 миллиона рублей. В этом же муниципалитете на Свердловском шоссе за год было зафиксировано 8,6 тысяч правонарушений, сумма вынесенных штрафов составила более 4,5 миллионов рублей.

Почти 6,6 тысяч нарушений зафиксировано комплексом, расположенным в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта – сумма наложенных на автомобилистов штрафов составила 3,6 миллиона рублей.

Всего за 2016 год в Свердловской области по итогам работы стационарных комплексов системы автоматической фотовидеофиксации было вынесено почти 194 тысячи постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма наложенных на автомобилистов штрафов составила 126,6 миллиона рублей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

Мужчина, убивший жену гвоздодером, отсидит почти десять лет. / МТС-Банк не может избавиться от непрофильных активов в Екатеринбурге. / Первоуральцы отказались от партийных списков на выборах в гордуму. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»