Полиция оцепила территорию завода в Верх-Нейвинске из-за угрозы взрыва (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

В эти минуты силы полиции стянуты на режимный объект – предприятие «Уралэлектромедь» (бывший Верх-Нейвинский завод) из-за обнаруженного подозрительного предмета, внешне похожего на снаряд.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вероятно опасная находка была сделана сегодня днем на территории завода в поселке городского типа Верх-Нейвинский, возле плотины пруда. Известно, что в советское время на переплавку сюда доставляли разные снаряды – артиллерийские, минные, танковые, а также другие боеприпасы и орудия. Не исключено, что один из снарядов оказался вне производственных цехов. По словам съемочной группы нашего агентства, находящейся на месте событий, силовики вынужденно создали зону безопасности. На место вызваны саперы для изучения найденного предмета.

ОАО «Уралэлектромедь» создано на базе производственных помещений и оборудования закрытого в 1912 году Верх-Нейвинского чугуноплавильного и железоделательного завода. Предприятие УГМК в настоящее время занимается переработкой черновой меди и лома и выпуском продуктов из меди.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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