NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.01.17

Полиция оцепила территорию завода в Верх-Нейвинске из-за угрозы взрыва (ФОТО)

Полиция оцепила территорию завода в Верх-Нейвинске из-за угрозы взрыва (ФОТО)

В эти минуты силы полиции стянуты на режимный объект – предприятие «Уралэлектромедь» (бывший Верх-Нейвинский завод) из-за обнаруженного подозрительного предмета, внешне похожего на снаряд.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вероятно опасная находка была сделана сегодня днем на территории завода в поселке городского типа Верх-Нейвинский, возле плотины пруда. Известно, что в советское время на переплавку сюда доставляли разные снаряды – артиллерийские, минные, танковые, а также другие боеприпасы и орудия. Не исключено, что один из снарядов оказался вне производственных цехов. По словам съемочной группы нашего агентства, находящейся на месте событий, силовики вынужденно создали зону безопасности. На место вызваны саперы для изучения найденного предмета.

Новый День: Полиция оцепила территорию завода в Верх-Нейвинске из-за угрозы взрыва (ФОТО)

ОАО «Уралэлектромедь» создано на базе производственных помещений и оборудования закрытого в 1912 году Верх-Нейвинского чугуноплавильного и железоделательного завода. Предприятие УГМК в настоящее время занимается переработкой черновой меди и лома и выпуском продуктов из меди.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

Видеокамера ГИБДД в Академическом за год «поймала» более 16 тысяч нарушителей. / Мужчина, убивший жену гвоздодером, отсидит почти десять лет. / МТС-Банк не может избавиться от непрофильных активов в Екатеринбурге.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter