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Публикации за 13.01.17

В Верхней Салде задержан квартирный вор-серийник

В Верхней Салде задержан квартирный вор-серийник

В Верхней Салде задержан пятикратно судимый серийный квартирный вор.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, ряд заявлений о хищении денег и банковских карт в декабре были зарегистрированы В ММО МВД РФ «Верхнесалдинский». Кражи были совершены при одинаковых обстоятельствах. Во всех случаях злоумышленник проникал в жилье через незапертую входную дверь и, пока хозяева не видели, забирал ценности, что находил в прихожей. Интересовали его только деньги и банковские карты, и даже если забирал что-то крупное – сумки или одежду, то опустошал карманы, а потом оставлял вещи либо на лестничных клетках, либо за батареями на площадках, либо на чердаке.

Полицейским удалось выйти на след предполагаемого преступника и задержать его. Это оказался 28-летний житель Верхней Салды, не так давно вернувшийся из мест лишения свободы.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что мелкие кражи для него способ существования: за плечами пять судимостей за аналогичные преступления, начиная с 17 лет, поэтому на работу устроиться он не может и, как следствие, вынужден воровать.

В отношении задержанного возбуждено пять уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража с проникновением в жилище»). Максимальная санкция данной статьи – шесть лет лишения свободы. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.

Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День

Верхняя Салда. Другие новости 13.01.17

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