Минздрав предупреждает: грядет эпидемия гонконгского гриппа

Публикации за 13.01.17

В январе-феврале 2017 года в России ожидается пик эпидемии гриппа. Доминирует в этом году так называемый гонконгский грипп A/H3N2. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.

Симптомы гонконгского гриппа А/H3N2: температура тела выше 39 °С; рвотные позывы; понос; сильная головная боль; сонливость; боль в конечностях и пояснице; сухой кашель; озноб; головокружение; болевые ощущения в глазных яблоках и мышцах; слезоточивость и резь в глазах.

После того, как обнаруживаются первые симптомы, следует обратиться к врачу. Больного человека изолируют от здоровых людей в отдельной комнате. Нужно соблюдать постельный режим и следовать рекомендациям доктора.

Нельзя заниматься самолечением – грипп очень опасен, и течение заболевания трудно предугадать, как и его осложнения. Только специалист может правильно поставить диагноз, и сделать выводы о состоянии больного. Медики предупреждают: не стоит искать лекарство от гонконгского гриппа самостоятельно, народные средства могут не справиться с лечением вируса. Это серьезное заболевание, с которым следует бороться с помощью врача.

Грипп H3N2 очень тяжело переносится маленькими детьми (до 2 лет) и людьми пожилого возраста – именно в их случае болезнь может закончиться летальным исходом. Они попадают в группу риска из-за ослабленной иммунной системы и общей слабости организма. Грипп провоцирует осложнения, становясь причиной расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Гонконгский грипп также опасен для беременных женщин, больных хроническими заболеваниями сосудов, сердца, органов дыхательной системы. Могут появиться осложнения и усугубление протекания болезни. Во время беременности организм женщины не в состоянии справиться с вирусом. На ранних сроках инфекция может спровоцировать осложнения и пороки развития у плода.

Для защиты от вируса гриппа, необходимо заниматься физкультурой, закаляться, улучшить рацион питания (есть свежие фрукты и овощи, пить соки, раз в день употреблять мясо или рыбу), своевременно отдыхать. По назначению врача нужно принимать витаминно-минеральные добавки. В качестве профилактики желательно бывать на свежем воздухе, употреблять пищу с высоким содержанием витамина С. Также рекомендуется ограничить контакты с людьми в период эпидемии, тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещения по графику, делать влажную уборку, с помощью дезинфицирующих средств обрабатывать компьютерные гаджеты и мобильные телефоны.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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