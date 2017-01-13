На трассе Нижний Тагил – Екатеринбург лесовоз вылетел в кювет и перевернулся (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

На автодороге Нижний Тагил – Екатеринбург водитель лесовоза не справился с управлением, в результате чего грузовик с прицепом вылетел в кювет и опрокинулся. Движение по одной полосе в сторону Екатеринбурга частично перекрыто. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла примерно в 30 километрах от Екатеринбурга, на автодороге из Нижнего Тагила. Водитель лесовоза не справился с движением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Лесовоз в момент аварии шел без груза. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Одна полоса в сторону Екатеринбурга частично перекрыта, но затора нет: автомобили достаточно быстро объезжают данный участок. На месте работают сотрудники ГИБДД. Лесовоз с прицепом пытаются вытащить обратно на дорогу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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