Полугодовое содержание «Мерседесов» и «Лексусов» обойдется бюджету Свердловской области в 11 миллионов

Публикации за 13.01.17

Правительство Свердловской области выделяет почти два миллиона рублей на ремонт и обслуживание автопарка в первом полугодии этого года. Куда более внушительные суммы потратят на запчасти для машин, более 9 млн рублей. В списке – автомобили марок «Мерседес», «Тойота» и «Лексус», среди которых внедорожники стоимостью около 7 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Автохозяйство правительства Свердловской области проводит два конкурса на ремонт транспортных средств, соответствующие документы размещены на портале госзакупок. По каждому из контрактов максимальная сумма – 990 тысяч рублей, сроки оказания услуг – до 30 июня 2017 года.

Согласно первому, требуется провести «техническое обслуживание и ремонт транспортных средств марки Тойота и Лексус». Список машин довольно внушительный, их всего 171 штука. Среди них – несколько десятков автомобилей Toyota Camry в различных модификациях, несколько микроавтобусов Toyota, более двадцати Toyota Land Cruiser, автобус и премиум-внедорожник Lexus LX 570, стоимость которого в самой простой комплектации на сегодняшний день начинается от 6,5 млн рублей (при том, что законодательно запрещено чиновникам закупать автомобили дороже 2,5 млн рублей. Год закупки авто не указан). Исполнитель контракта должен подтвердить полномочия официального авторизованного дилера компании «Тойота». Часть автомобилей находится на гарантии, часть будет проходит обслуживание в постгарантийный период. Кроме того, указана и предельная стоимость запчастей, которые могут потребоваться в ходе ремонта – около 3 млн 300 тысяч рублей. Аукцион находится на этапе работы комиссии.

Второй аукцион, срок подачи заявок по которому вышел накануне, предполагает аналогичные услуги, но только для автомобилей «Мерседес-Бенц». Всего он касается 13 иномарок: это 8 авто S-класса, два автобуса, два микроавтобуса и внедорожник Мерседес-Бенц GL 500 4 М, который можно купить от 7 млн рублей (год покупки так же не указан). Максимальная стоимость запчастей – 6 млн 114 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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