В Академическом готовятся к Крещению: в храме можно будет освятить воду, а рядом – окунуться в купель

Публикации за 13.01.17

Академический готовится к празднованию одного из главных православных праздников – Крещения Господня. Накануне Крещения, 18 января, в храме Святых Божиих Строителей пройдут божественная литургия и освящение воды. Рядом с храмом оборудуют купель с деревянными перилами и сходнями.

Как сообщает портал района Академический, службу в храме Святых Божиих Строителей накануне Крещения совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Она пройдет 18 января в 09:00. Также 18 января в 17:00 начнется Всенощное бдение, а в 23:30 – божественная литургия и чин освящения воды. Святую воду жители района смогут получить в храме после освящения 18 января и после ночной службы 19 января.

Как и в прошлом году, возле храма в Академическом пройдут Крещенские купания на специально оборудованной площадке. Уже установлены палатки, в которых расположится купель с деревянными перилами и сходнями, а рядом появятся места для переодевания и будет работать пункт обогрева купающихся. По традиции после купания жители смогут угоститься горячим чаем, – уточняет портал района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

В Свердловской области отменены противоэпидемические меры, введенные из-за вспышки кори. / Евгению Чудновец из карцера отправили в свердловскую колонию. / Судебный пристав завязала романтическую переписку, чтобы забрать автомобиль должницы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»