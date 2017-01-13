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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

В Академическом готовятся к Крещению: в храме можно будет освятить воду, а рядом – окунуться в купель

В Академическом готовятся к Крещению: в храме можно будет освятить воду, а рядом – окунуться в купель

Академический готовится к празднованию одного из главных православных праздников – Крещения Господня. Накануне Крещения, 18 января, в храме Святых Божиих Строителей пройдут божественная литургия и освящение воды. Рядом с храмом оборудуют купель с деревянными перилами и сходнями.

Как сообщает , службу в храме Святых Божиих Строителей накануне Крещения совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Она пройдет 18 января в 09:00. Также 18 января в 17:00 начнется Всенощное бдение, а в 23:30 – божественная литургия и чин освящения воды. Святую воду жители района смогут получить в храме после освящения 18 января и после ночной службы 19 января.

Как и в прошлом году, возле храма в Академическом пройдут Крещенские купания на специально оборудованной площадке. Уже установлены палатки, в которых расположится купель с деревянными перилами и сходнями, а рядом появятся места для переодевания и будет работать пункт обогрева купающихся. По традиции после купания жители смогут угоститься горячим чаем, – уточняет портал района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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