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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

В пятничный намаз автомобиль прихожан попал в ДТП прямо у мечети (ВИДЕО) / Улица Репина встала в пробке

В пятничный намаз автомобиль прихожан попал в ДТП прямо у мечети (ВИДЕО) Улица Репина встала в пробке

В Екатеринбурге авария напротив мечети спровоцировала километровую пробку на улице Репина.

Как передает корреспондент NDNews.ru, напротив мечети РДУМСО, расположенной по адресу: Репина, 42, столкнулись ВАЗ-2105 и Hyundai Sonata. Водитель последней был госпитализирован срочно прибывшей на место бригадой скорой помощи. Пассажиры «пятерки», судя по всему, приехавшие в мечеть совершить пятничный намаз, отделались легким испугом. Автомобили получили серьезные повреждения и вряд ли подлежат восстановлению.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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