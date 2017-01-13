На улице Папанина в квартире под турником нашли повешенного 9-летнего школьника

Публикации за 13.01.17

В Екатеринбурге сотрудники СКР выясняют обстоятельства смерти 9-летнего школьника, тело которого нашли в петле. Отец ребенка обнаружил на месте происшествия шнурок, привязанный к домашнему турнику.

Как передает корреспондент NDNews.ru, трагедия произошла в одной из квартир жилого дома по улице Папанина. Согласно пояснению отца школьника полицейским, он пришел после работы домой, в этот момент его сын смотрел телевизор. Спустя некоторое время мужчина вышел из своей комнаты и обнаружил ребенка без чувств. Медики констатировали смерть мальчика.

В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по факту происшествия ведется проверка. О суициде ребенка пока речи не идет, приоритетная версия случившегося – несчастный случай.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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