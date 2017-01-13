На Блюхера затопило машины – причины коммунальной аварии неизвестны (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

В Екатеринбурге в Пионерском посёлке произошло коммунальное ЧП – вода затопила улицу, дублирующую Блюхера. В огромной луже очутились десятки автомобилей, которые сейчас экстренно эвакуируют их владельцы.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, разлив воды наблюдается возле дома на улице Блюхера, 57. В огромной луже вязнут проезжающие автомобили (они объезжают пробку по двору), припаркованные машины можно достать только с помощью спецтехники – некоторым владельцам авто пришлось прибегнуть к услугам эвакуаторов. Оперативно уточнить причины аварии в Единой диспетчерской службе не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

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