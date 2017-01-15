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Екатеринбург

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Публикации за 15.01.17

Следователи разбираются в сообщении о побоях с участием 5-летнего ребенка и его пьяной матери

Следователи разбираются в сообщении о побоях с участием 5-летнего ребенка и его пьяной матери

Проверку по факту сообщения в полицию о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка проводит следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга.

По заявлению вызвавшего полицию екатеринбуржца, в ночь с пятницы на субботу, выходя из магазина на улице Заводской, он услышал плач ребенка и крики «Помогите!». По его словам, кричала маленькая девочка с балкона 5 этажа, которую избивала какая-то женщина. Мужчина вызвал охранника магазина на помощь и побежал в квартиру, по пути вызвав полицию. В квартире оказались 2 пьяных женщины и плачущая 5-летняя девочка. На вопрос мужчин «Зачем вы это делаете?», женщины ответили, что пытались успокоить ребенка.

В отделе по связям со СМИ горУВД подтвердили факт вызова полиции по данному заявлению. «Прибывший наряд и сотрудник по делам несовершеннолетних установил, что в квартире находились мать 5-летней девочки и ее сестра, обе в состоянии алкогольного опьянения. Женщины заявили, что ничего подобного не совершали. – рассказали в пресс-службе. – Одна из женщин оказала сопротивление прибывшим полицейским, и обе женщины были отправлены в отделение. Ребенок был оставлен с отцом, появившимся вскоре после приезда полицейских. Женщины привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Сегодня дело передано следователям следственного отдела по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга для проведения проверки.

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