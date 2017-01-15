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Публикации за 15.01.17

В ходе ночной погони сотрудник полиции применил оружие для остановки автомобиля с нарушителем

В ходе ночной погони сотрудник полиции применил оружие для остановки автомобиля с нарушителем

В Дегтярске сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль в ходе ночной погони. Инцидент произошел в ночь с 14 января на 15 января. Около 00:40 на улице Почтовой внимание сотрудников госавтоинспекции привлек автомобиль УАЗ. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипажи ГИБДД начали преследование нарушителя. С целью остановки автомобиля майор полиции 1979 года рождения применил табельное оружие и произвел в воздух три предупредительных выстрела, так как действия водителя УАЗа представляли опасность для окружающих. Это возымело действие: транспортное средство остановилось.

В УАЗике обнаружились трое мужчин с признаками алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщили, что пассажиры и водитель попытались оказать сопротивление полицейским. К ним были применены спецсредства – наручники. От прохождения медицинского освидетельствования приятели отказались.

В настоящее время автомобиль помещен на штрафстоянку. В отношении владельца УАЗа составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по статье 19.3 КоАП Российской Федерации (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации за неуплату административных штрафов в срок. На двух пассажиров также составлены протоколы по статье 19.3 КоАП Российской Федерации. Вместе с водителем они задержаны до принятия решения суда о виде наказания.

Свердловская область, Служба информации

Свердловская область. Другие новости 15.01.17

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