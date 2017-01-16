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Публикации за 16.01.17

Условия работы водителей городского транспорта будут оценивать по новым критериям из-за вредности профессии

Условия работы водителей городского транспорта будут оценивать по новым критериям из-за вредности профессии

Условия труда водителей автобусов, троллейбусов и трамваев будут оцениваться по новым правилам. Минтранс России и профсоюз работников автомобильного транспорта предложили кроме общих критериев учитывать особую тяжесть профессии. Врачи подтверждают, что из-за нервного напряжения у водителей распространены заболевания сердечно-сосудистой системы, а вынужденная рабочая поза нередко становится причиной радикулита. Особенности проведения оценки условий труда водителей будут утверждены Минтрудом до 1 июля 2017 года.

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин рассказал «Известиям», что по закону водители имеют право на досрочную пенсию (мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет при достижении стажа в 25 лет и 20 лет соответственно). Но если в результате специальной оценки условий труда (СОУТ) не будет установлена достаточная степень вредности, то досрочная пенсия отменяется. Аттестация проводится раз в пять лет. Эту экспертизу заказывает работодатель, а выполняют организации, имеющие соответствующую лицензию.

«На одинаковых рабочих местах устанавливается разный класс условий труда у водителей. Что-то эксперты не учли – и все, еще вчера вредная работа сегодня такой уже не считается. Работодателю, конечно, такое положение вещей выгодно», – пояснил Владимир Ломакин.

Пресс-служба Минтранса РФ подтверждает, что разное толкование норм методики, по которой проводится СОУТ, допускает возможность необъективной оценки условий труда. Следствием этого может быть неправомерный отказ в предоставлении водителям автобусов, трамваев и троллейбусов компенсации за работу во вредных условиях и досрочном выходе на пенсию.

В Министерстве труда добавляют, что в настоящее время специальная оценка условий труда водителей городского транспорта не учитывают таких особенностей, как напряженность трудового процесса, которая обусловлена интенсивным дорожным движением и ответственностью за жизнь пассажиров. А также тяжесть трудового процесса, связанную с вынужденной рабочей позой. Чтобы исправить эту ситуацию, профсоюз работников автомобильного транспорта обратился за поддержкой в Минтранс России. В конце декабря 2016 года правительство РФ постановило, что до 1 июля 2017 года Минтруд должен утвердить особенности проведения СОУТ в отношении рабочих мест водителей городского наземного пассажирского транспорта.

«Мы будем настаивать на предоставлении водителям права на досрочную пенсию вне зависимости от результатов СОУТ. А также на утверждении стандартов напряженности труда», – сказал Владимир Ломакин.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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