Из Кольцово вторые сутки не может вылететь самолет в ХМАО

Публикации за 16.01.17

Самолет из Екатеринбурга в город Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа не может вылететь уже вторые сутки. Причиной задержки указывают непогоду.

Проблемы с вылетом возникли у самолета компании «Газпром-Авиа». В Белоярский он должен был вылететь еще 14 января. Однако из-за неблагоприятных метеоусловий самолет все еще находится в Кольцово. Судя по онлайн-табло, вылет должен состоятся сегодня в 11:40. Обратный рейс также задерживается, он должен вылететь в 16:00.

Накануне проблемы с вылетом были у путешественников, возвращающихся из Сочи. Рейс компании «Россия» задержали на 8 часов, в Екатеринбург борт прибыл около 8 утра вместо полуночи. Сейчас заканчивается посадка на обратный рейс, который планово должен был вылететь в 06:50.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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