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Публикации за 16.01.17

В Лесном водителя отправили под суд за попытку подкупить гаишников

В Лесном водителя отправили под суд за попытку подкупить гаишников

В Лесном автовладельца судят за попытку откупиться от работников ГИБДД.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СК РФ по Свердловской области, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля ВАЗ-2112, совершил ДТП при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения.

Для выяснения обстоятельств ДТП на место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые в дальнейшем доставили подвыпившего автомобилиста в местный отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. По окончании разбирательства мужчина покинул отдел полиции. Тогда-то у него и возникла мысль о том, чтобы попытаться исправить сложившуюся неприглядную для него ситуацию путем подкупа должностных лиц полиции.

С этим намерением он отправился в один из торговых центров, где через банкомат снял со своего счета 30 тысяч рублей. С этой суммой он отправился по городу искать тот экипаж ДПС, который выезжал на место аварии. Настойчивость мужчины вскоре была вознаграждена. У одного из домов по улице Ленина он увидел патрульную машину, в которой находились сотрудники ДПС. Мужчина обратился к стражам порядка с просьбой уничтожить составленный в отношении него протокол об административном правонарушении за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Несмотря на то, что мужчине была разъяснена противозаконность его предложения, автомобилист продолжал активно предлагать деньги. В результате за покушение на дачу взятки гражданина задержали.

В отношении мужчины, работающего водителем-экспедитором, следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, работающего водителем-экспедитором. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За инкриминируемое обвиняемому преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Лесной, служба информации РИА «Новый день»

Лесной. Другие новости 16.01.17

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