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Публикации за 16.01.17

Суд обязал полицию Североуральска оборудовать ИВС прогулочным двориком

Суд обязал полицию Североуральска оборудовать ИВС прогулочным двориком

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд к ГУ МВД России по Свердловской области, потребовав правоохранителей оборудовать изолятор временного содержания в Североуральске прогулочным двориком.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ИВС содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также граждане, подвергнутые административному наказанию. В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что администрация ИВС города Североуральска нарушает требования ФЗ, в котором закреплены правила нахождения в данных подразделениях людей, и внутренний распорядок работы ИВС, утвержденный приказом МВД.

«Данными нормативными правовыми актами установлено право подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также административно-арестованных на ежедневные прогулки. По решению Североуральского городского суда требования прокурора удовлетворены. Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда согласилась с позицией прокурора, обязав ответчиков устранить выявленное нарушение, отклонив апелляционную жалобу ГУ МВД России по Свердловской области», – сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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