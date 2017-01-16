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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

Гейзер посреди зимней улицы – несколько районов Серова в выходные остались без воды (ВИДЕО)

Гейзер посреди зимней улицы – несколько районов Серова в выходные остались без воды (ВИДЕО)

На центральной городской улице возле круглосуточного магазина ночью 15 января забил настоящий гейзер.

Судя по комментариям в местном паблике, аварии произошли сразу в нескольких частях города, и несколько районов остались без водоснабжения. В предприятии «Горводопровод» Серова эту информацию опровергли, заявив, что прорыв был один, и за вчерашний день последствия аварии устранили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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