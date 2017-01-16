Свердловская полиция просит помощи в розыске без вести пропавшего сыщика угро (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

Свердловская полиция разыскивает без вести пропавшего Евгения Семкина 1964 года рождения, до выхода на пенсию работавшего в уголовном розыске.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД, вечером 15 декабря он возвращался домой, вышел на остановке «Общежитие», расположенной у дома № 76/1 на улице Селькоровской в Чкаловском районе Екатеринбурга. С того времени его больше никто не видел.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы прямые, темного цвета, короткие, лицо овальное, губы тонкие, подбородок прямой, глаза светлые, серо-зелёного цвета, брови прямые, нос прямой.

Особая примета: татуировка на безымянном пальце правой руки в виде буквы «Е».

Одежда: шапка чёрного цвета вязанная, пуховик чёрного цвета с капюшоном без меха, брюки чёрные, джемпер чёрный, ботинки чёрные замшевые, перчатки чёрные кожаные.

Владеющих информацией о пропавшем просят сообщить в ОП № 12 УМВД России по Екатеринбургу по тел. 3564212 (ДЧ), группа розыска 3564260, 89226013220, 89221424969, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 358-71-61 или по линии 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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