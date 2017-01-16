ФСБ накрыла канал нелегальных поставок бурового оборудования в Россию

Публикации за 16.01.17

В Свердловской области ФСБ и оперативная таможня накрыли нелегальный канал поставок бурового оборудования.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СК РФ на транспорте в УрФО, неустановленные лица из числа работников нескольких коммерческих предприятий создали организованную группу для планомерного и регулярного совершения особо тяжких преступлений – уклонения от уплаты таможенных платежей при импорте на таможенную территорию Таможенного союза товаров – буровых установок под видом частей (бурильной машины и полуприцепа (автомобиля) специального для транспортировки буровой установки), что позволило бы извлечь преступный доход в сумме несколько десятков миллионов рублей.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное организованной группой»).

Следователями Уральского следственного управления на транспорте совместно с сотрудниками Уральской оперативной таможни и Федеральной службы безопасности проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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