Слепых мусульман из Екатеринбурга отправят изучать Коран ради профилактики экстремизма

Публикации за 16.01.17

Свердловских незрячих мусульман отправят в Казань, где они будут изучать Коран с помощью азбуки Брайля в местном духовном центре. Так на Среднем Урале намерены бороться с радикальными проявлениями исламизма и экстремизма.

Первая группа незрячих уральских мусульман отправится в Татарстан уже в конце этой недели – 21 января. Как сообщили в департаменте информполитики главы региона, это стало возможным благодаря тому, что духовное управление мусульман Свердловской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых заключили соглашение с Национальным исламским благотворительным фондом «Ярдэм». Базовый курс обучения длится три месяца, после чего свердловчане смогут и сами преподавать технику изучения Корана по Брайлю в местных мечетях.

«Мы ведем активную работу с жителями области, исповедующими ислам, по разъяснению сути религии, обучаем методам отличия истинной религии от навязываемой носителями радикальных течений экстремистской идеологии. Но до сегодняшнего дня неохваченной нами аудиторией среди мусульманского населения оставались инвалиды по зрению, прежде всего, по причине отсутствия технологий и методов обучения их работе со специальной литературой», – сказал муфтий Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль Куддус.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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